Дрозденко сообщил о сбитом БПЛА над Ленинградской областью
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили один беспилотник над территорией региона.
«На данный момент силами ПВО сбит 1 БПЛА над территорией Ленинградской области», — написал он.
Ранее во вторник в воздушном пространстве Ленобласти объявлена дроновая опасность. Жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета, а в аэропорту Пулково даже пришлось на время приостановить приём и отправку самолётов.
