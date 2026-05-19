Появилось видео задержания иностранцев за дрон над воинской частью под Воронежем

В ФСБ показали видео задержания двух иностранцев, которые собирались устроить диверсию на территории воинской части в Воронежской области. Преступники действовали по заданию украинских спецслужб.

Задержание диверсантов под Воронежем. Видео © ФСБ России

Подозреваемые были завербованы сотрудником СБУ через мессенджер Telegram. Уголовные дела заведены по ст. 276.1 (оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), ч. 2 ст. 281 (диверсия, совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с посягательством на объекты Вооружённых сил РФ) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

Напомним, силовики задержали в Воронежской области двух иностранцев, которых подозревают в диверсии на объекте Минобороны России. По данным ФСБ, они действовали по заданию украинских спецслужб. Подозреваемые прибыли в регион, чтобы забрать FPV-дроны со взрывчаткой, после чего активировали и подорвали один БПЛА на территории воинской части. Обвиняемые уже арестованы.