Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 09:07

Появилось видео задержания иностранцев за дрон над воинской частью под Воронежем

Обложка © ФСБ России

Обложка © ФСБ России

В ФСБ показали видео задержания двух иностранцев, которые собирались устроить диверсию на территории воинской части в Воронежской области. Преступники действовали по заданию украинских спецслужб.

Задержание диверсантов под Воронежем. Видео © ФСБ России

Подозреваемые были завербованы сотрудником СБУ через мессенджер Telegram. Уголовные дела заведены по ст. 276.1 (оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), ч. 2 ст. 281 (диверсия, совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с посягательством на объекты Вооружённых сил РФ) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

Арестант с 20-летним «стажем» организовал экстремистскую сеть со сбором денег в СИЗО
Арестант с 20-летним «стажем» организовал экстремистскую сеть со сбором денег в СИЗО

Напомним, силовики задержали в Воронежской области двух иностранцев, которых подозревают в диверсии на объекте Минобороны России. По данным ФСБ, они действовали по заданию украинских спецслужб. Подозреваемые прибыли в регион, чтобы забрать FPV-дроны со взрывчаткой, после чего активировали и подорвали один БПЛА на территории воинской части. Обвиняемые уже арестованы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Криминал
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar