Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 мая, 09:08

Торговля России и Белоруссии почти полностью переведена в рубли

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Практически все торговые операции между Россией и Белоруссией теперь осуществляются в национальных валютах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

«Мы перевели почти всю нашу внешнюю торговлю на расчёты в национальной валюте. По итогам прошлого года этот показатель достиг 99,1%. Фактически вся торговля теперь ведётся в рублях и белорусских рублях», — подчеркнул Оверчук.

Переход на расчёты в национальных денежных единицах укрепляет финансовую интеграцию двух стран и снижает зависимость от иностранных валют, отметил вице-премьер.

Ранее президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества. Лидеры затронули темы экономики и обороны, а также согласовали планы предстоящих совместных мероприятий.

Владимир Озеров
