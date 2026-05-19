«Назад дороги нет»: Россияне рассказали, почему бегут с заводов

Почти треть бывших сотрудников промышленных предприятий назвали главной причиной увольнения руководство и отношение к персоналу. Такие данные (29% упоминаний) получило исследование Dream Job. На втором месте — зарплата и премии (26%), передаёт «Газета.ru».

Также сотрудники жаловались на условия труда (19%), хаос в организации процессов (16%), плохой баланс между работой и жизнью (15%), отсутствие обучения (12%) и перегрузки (11%). Большинство (34%) сказали, что их могла бы удержать только повышенная зарплата, 24% — смена стиля руководства, 13% — снижение нагрузки.

Главные источники напряжения: авралы и непредсказуемые задачи (50%), жёсткие нормы и план (35%), нехватка людей (30%), давление и тон начальника (22%). В отзывах работники жалуются на хамство, унижения и некомпетентность начальников.

32% уволившихся назвали начальника «непоследовательным, зависит от настроения». За 4–8 недель до ухода почти каждый второй уходил со смены без сил, а 48% испытывали сильное эмоциональное напряжение.

Опрос охватил 9 отраслей: от тяжёлого машиностроения до энергетики. Всего проанализировали 666 анкет действующих сотрудников и 48 065 отзывов (из них 23 394 — уволившихся).

А вот зумеры стали увольняться не только из-за самого формата работы или начальства. По данным исследований, на это влияет и лента соцсетей, где у всех будто бы уже больше денег, свободы и успеха. Аналитики обнаружили связь между давлением социальных ожиданий и намерением уйти с работы.