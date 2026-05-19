«Велес» с кормушкой на голове: Славянский идол в Балашихе собрал вокруг себя пернатых почитателей

Установленный в балашихинском лесопарке деревянный идол внезапно стал объектом поклонения птиц — фотографию, на которой голуби буквально кланяются языческому божеству, поделилась местная жительница Юлия Деулина, писательница в жанре фэнтези и эксперт по славянской мифологии. По её словам, идол похож на Велеса, покровительствующего животному миру.

Возможно, поэтому его установили именно в лесу. Внимание пернатых породило мнение, что идол обладает волшебной силой и общается с природой на понятном только ему языке. Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что голубей привлёк не сам объект, а кормушка, которая венчает его голову. Деревянный домик идеально подошёл по размеру и дизайну, поэтому его не сразу заметили удивлённые прохожие.

Собеседница интернет-издания Regions.ru подчеркнула, что бояться деревянного истукана и его «волшебной» силы не стоит — люди наделяют их сверхспособностями лишь в своих фантазиях. Балашихинского идола нужно воспринимать исключительно как украшение парка, а теперь ещё и как креативную кормушку для птиц.

К слову, желающим покормить голубей стоит проявлять осторожность. Прогулка может обернуться неожиданной атакой птиц, а царапина от когтя или укус способны привести к серьёзным последствиям.