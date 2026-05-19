19 мая, 09:24

ВСУ за сутки потеряли более 1,1 тысячи военнослужащих

Украинский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

За минувшие сутки украинская армия потеряла в зоне СВО около 1175 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Данные приведены в очередной сводке ведомства.

По информации министерства, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили свыше 190 человек. На направлении группировки «Запад» сообщается о числе до 190 военных.

В районе действий подразделений «Южной» группировки, по данным МО РФ, украинская сторона потеряла до 160 военнослужащих. Бойцы «Центра» уничтожили свыше 280 человек.

Самые крупные цифры в сводке указаны по участку группировки «Восток» — более 315 военных. В зоне ответственности «Днепра» заявлено о потерях свыше 40 человек.

МИД: Более 30 мирных жителей России погибли за неделю от обстрелов ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ выпустили по гражданским объектам Херсонской области не менее 900 снарядов. Фиксируется рост числа атак ВСУ по густонаселенным кварталам и частному сектору, что увеличивает угрозу для мирных жителей.

