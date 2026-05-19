За минувшие сутки украинская армия потеряла в зоне СВО около 1175 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Данные приведены в очередной сводке ведомства.

По информации министерства, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили свыше 190 человек. На направлении группировки «Запад» сообщается о числе до 190 военных.

В районе действий подразделений «Южной» группировки, по данным МО РФ, украинская сторона потеряла до 160 военнослужащих. Бойцы «Центра» уничтожили свыше 280 человек.

Самые крупные цифры в сводке указаны по участку группировки «Восток» — более 315 военных. В зоне ответственности «Днепра» заявлено о потерях свыше 40 человек.

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ выпустили по гражданским объектам Херсонской области не менее 900 снарядов. Фиксируется рост числа атак ВСУ по густонаселенным кварталам и частному сектору, что увеличивает угрозу для мирных жителей.