Новак заявил о формировании в РФ условий для снижения ключевой ставки

В России формируются условия для снижения ключевой ставки, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе форума «Повышение производительности труда». По его словам, это должно помочь экономике выйти на более устойчивую траекторию роста в соответствии с её потенциалом.

«В целом создаются условия для снижения процентной ставки», — сказал Новак. Вице-премьер отметил, что сейчас экономика страны находится в стадии охлаждения.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия впервые в своей новейшей истории столкнулась с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. Она подчеркнула, что такая ситуация абсолютно нова для страны и серьёзно влияет на всю экономику.