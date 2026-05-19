19 мая, 09:36

Новак заявил о формировании в РФ условий для снижения ключевой ставки

Александр Новак. Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев / POOL

В России формируются условия для снижения ключевой ставки, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе форума «Повышение производительности труда». По его словам, это должно помочь экономике выйти на более устойчивую траекторию роста в соответствии с её потенциалом.

«В целом создаются условия для снижения процентной ставки», — сказал Новак. Вице-премьер отметил, что сейчас экономика страны находится в стадии охлаждения.

Экономика с запасом прочности: Эксперт оценил сигналы из большого интервью Новака
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия впервые в своей новейшей истории столкнулась с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. Она подчеркнула, что такая ситуация абсолютно нова для страны и серьёзно влияет на всю экономику.

Полина Никифорова
