Экономика с запасом прочности: Эксперт оценил сигналы из большого интервью Новака

Российская экономика способна расти на 7–11% в год, если правительство и Центробанк выберут верную модель. Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнёв для Life.ru прокомментировал интервью вице-премьера Александра Новака и объяснил, почему жёсткая монетарная политика может дать обратный эффект, а фокус на реальном секторе — кратно увеличить ВВП.

Это достаточно подробное, обстоятельное, ёмкое, всеобъемлющее интервью, которое действительно позволяет с полной ответственностью говорить, что правительство прекрасно понимает весь спектр и масштаб задач и вызовов, с которыми сегодня столкнулась российская экономика. За плечами большой положительный опыт, особенно если мы будем говорить про период 2022-2023 годов, когда в условиях действительно беспрецедентного, не имеющего аналогов санкционного давления на нашу страну, Россия продемонстрировала очень серьёзный экономический рост и сейчас уверенно занимает четвертую строчку в числе сильнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Павел Селезнёв Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ

По словам собеседника Life.ru, сейчас есть свои вызовы и сложности, которые продиктованы во многом трансформацией, которую претерпевает глобальная экономика. Это и хаотизация международных торгово-экономических отношений, и перестройка ранее существовавших цепочек поставок, и резкое удорожание ресурсов в результате военных конфликтов, сокращение дефицита ресурсов, рост издержек. Чтобы быть активным участником на мировой арене, наша страна должна обладать крепкой, здоровой экономикой, отметил Селезнёв. Эксперт провёл параллель с крепким иммунитетом, который необходим организму для отражения вирусов.

Специалист добавил, что Новак в интервью затрагивает абсолютно все ключевые вопросы экономической повестки, связанные и с обеспечением технологического лидерства, и с импортозамещением, и с повышением производительности труда, и с обеспечением занятости населения, ростом реальной заработной платы. Особый акцент сделан на том, что это не просто показатели — они отражают улучшение качества жизни населения. Правительство прекрасно понимает комплекс этих задач, убеждён Селезнёв.

«В последние периоды мы столкнулись с очень жёсткой денежно-кредитной политикой, которая ставила свои задачи: удержание инфляции в определённом диапазоне 4%, таргетирование инфляции. Здесь я прагматично замечу такой момент, и правительство это прекрасно понимает, что должен быть баланс в экономике между спросом и предложением. Правительство и Центральный банк должны работать в связке. Мы прекрасно понимаем, что нынешняя инфляция во многом по своей природе является инфляцией издержек. Когда растёт цена на элементы, формирующие себестоимость, сложно таким образом бороться с такого рода инфляцией исключительно жёсткими монетарными методами, то есть повышением ключевой ставки. Можно получить обратный эффект», — предупредил собеседник Life.ru.

Он добавил, что Центробанк наряду с таргетированием инфляции должен заниматься вопросами стабильности национальной валюты и, самое главное, обеспечения экономического роста и экономического развития. Как мегарегулятор ЦБ имеет для этого все возможности. По словам Селезнёва, важно, чтобы в фокусе находились развитие производственных мощностей, реализация инвестиционных программ, модернизация производств, то есть акцент необходимо сделать на реальном секторе экономики.

Модель, при которой деньги сначала поступают в реальный сектор, а затем уже идут в сферу потребления, позволит и инфляцию держать на достаточно низком уровне (декларируемая величина инфляции 4%), и обеспечить достаточно высокий экономический рост.

По прогнозам экспертов, и Новак об этом говорит, рост может составить к 2028-2030 году более 3% в год, имеется в виду рост ВВП. Но я здесь даже от себя замечу вот что: при избрании правильной экономической модели и реализации всего того комплекта мер, о котором в интервью сказал Александр Новак, эта цифра экономического роста может быть как минимум вдвое больше, а то и втрое. Павел Селезнёв Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ

В интервью газете «Ведомости» в мае 2026 года вице-премьер РФ Александр Новак дал развёрнутую оценку текущей ситуации в российской экономике, охарактеризовав наблюдаемое замедление как естественную и нормальную фазу экономического цикла после периода бурного роста. Он подчеркнул, что главной задачей правительства сейчас является активное управление рисками для обеспечения сбалансированного развития. Среди ключевых структурных вызовов Новак выделил дефицит кадров на рынке труда, санкционное давление и необходимость повышения производительности труда. По его прогнозам, рост ВВП в 2026 году составит 0,4% с последующим восстановлением до 2,4% к 2029 году, при этом инфляция снизится с ожидаемых 5,2% в 2026 году до целевого уровня в 4% по итогам 2027 года.