Новак заявил об историческом минимуме бедности россиян

Рост реальных заработных плат в России за последние три года составил 23,9%, а уровень бедности снизился до исторического минимума. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

В 2025 году реальные зарплаты в России выросли на 4,4%. По словам Новака, совокупный рост за три года составил 23,9%. Зампред правительства также отметил, что уровень бедности в стране снизился до минимальных исторических значений и по итогам 2025 года составил 6,7%.

Ранее Новак рассказал о прогнозах кабмина по динамике российской экономики на ближайшие годы. По его словам, в 2026 году ожидается сохранение положительной динамики ВВП на уровне 0,4%. Далее, как отметил Новак, прогнозируется постепенное ускорение роста экономики — от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.