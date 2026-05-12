Новак предупредил о «корректировке» экономики после периода быстрого роста

После периода активного экономического роста закономерно наступает этап корректировки, который требует особого управления рисками. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил в интервью «Ведомостям».

«Необходимо учитывать, что экономическая динамика циклична — после периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией. Это нормальный этап для экономики», — сказал он.

Новак добавил, что ключевым фактором в таких условиях становится грамотное управление рисками, позволяющее снизить негативные последствия и ускорить выход на сбалансированную траекторию развития.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов выразил уверенность в дальнейшем росте российской экономики и соблюдении ключевых макроэкономических параметров в рамках плановых ориентиров. Он отметил, что текущая динамика несколько ниже ожидаемой, однако не выходит за пределы прогнозов.