12 мая, 07:40

Новак предупредил о «корректировке» экономики после периода быстрого роста

Обложка © Life.ru

После периода активного экономического роста закономерно наступает этап корректировки, который требует особого управления рисками. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил в интервью «Ведомостям».

«Необходимо учитывать, что экономическая динамика циклична — после периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией. Это нормальный этап для экономики», — сказал он.

Новак добавил, что ключевым фактором в таких условиях становится грамотное управление рисками, позволяющее снизить негативные последствия и ускорить выход на сбалансированную траекторию развития.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов выразил уверенность в дальнейшем росте российской экономики и соблюдении ключевых макроэкономических параметров в рамках плановых ориентиров. Он отметил, что текущая динамика несколько ниже ожидаемой, однако не выходит за пределы прогнозов.

Милена Скрипальщикова
