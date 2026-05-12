12 мая, 11:30

Новак заявил о большом запасе прочности российской экономики

Обложка © Life.ru

У российской экономики колоссальный запас прочности. Такую оценку дал вице-премьер РФ Александр Новак во вторник в беседе с журналистами «Ведомостей».

«В целом у нас большой запас прочности. Экономика адаптируется к новым вызовам, поэтому мы сможем преодолеть трудности и обеспечить последовательное и устойчивое экономическое развитие, рост доходов и благосостояния граждан», — сказал он.

Он подчеркнул, что национальная экономика с честью прошла через сложнейшие вызовы — пандемию коронавируса и рекордное санкционное давление в 2022 году. Помимо этого, Александр Новак разъяснил, что, несмотря на существующие внешние и внутренние угрозы, правительство прорабатывает различные сценарии дальнейшего развития, в том числе стрессовые, чтобы быть готовым оперативно реагировать на любой ход событий.

Новак: Рост ВВП России достигнет 2,4% к 2029 году

Ранее министр финансов Антон Силуанов выразил уверенность в дальнейшем росте российской экономики и соблюдении ключевых макроэкономических параметров в рамках плановых ориентиров. Он отметил, что текущая динамика несколько ниже ожидаемой, однако не выходит за пределы прогнозов.

Вероника Бакумченко
