Новак: Инфляция в России приблизится к 5,2% в 2026 году

Инфляция в России по итогам 2026 года выйдет на уровень около 5,2%, а с 2027-го начнёт стабильно держаться в районе целевых 4%. Такой прогноз в интервью изданию «Ведомости» озвучил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, рост цен в стране уже существенно замедлился и продолжает снижаться. Свою лепту в стабилизацию вносят меры правительства: поддержка конкуренции, борьба с монополистами и гибкая таможенно-тарифная политика — она позволяет закрывать дефицит внутреннего производства за счёт импорта.

Новак подчеркнул, что низкая инфляция полезна для экономики: бизнес получает предсказуемость, а люди — стабильность.

«Но необходимо искать баланс между экономическим ростом и инфляцией. Одинаково плохо и идти к таргету по инфляции любой ценой, в том числе ценой значительного снижения выпуска экономики, и «разгонять» экономику с риском уйти в неконтролируемый рост инфляции. Главный критерий баланса — качество жизни наших людей. Это понимают и правительство, и Банк России», — заключил вице-премьер.

Ранее Новак заявил, что за фазой активного роста всегда следует период корректировки, требующий грамотного управления рисками. Он пояснил, что экономическая динамика циклична, и спад, часто сопровождаемый структурной трансформацией, является нормальным этапом. По его словам, сейчас ключевым фактором становится способность минимизировать негативные последствия. Именно это позволяет быстрее выйти на сбалансированную траекторию развития.