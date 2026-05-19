Минобороны сообщило о 651 сбитом беспилотнике ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 651 беспилотник ВСУ самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, также были уничтожены пять управляемых авиационных бомб.

В ведомстве также привели общую статистику уничтоженной техники с начала спецоперации. По данным Минобороны, среди неё — самолёты, вертолёты, беспилотники, зенитные ракетные комплексы, бронетехника, артиллерия и специальная автомобильная техника. С начала СВО уничтожены 148 843 беспилотных летательных аппарата противника, 671 самолёт и 284 вертолёта.