Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что атаки Украины на Россию стали не более точными, а, наоборот, хаотичными. По его словам, Киев пытается переключить внимание мира на эти обстрелы, отвлекая от визита президента России Владимира Путина в Китай.

Удары по российским городам, по его мнению, — инициатива Владимира Зеленского, дни правления которого уже сочтены. Россия отвечает на это тяжёлыми ударами по украинским объектам ВПК, логистике, узловым станциям, НПЗ и портовой инфраструктуре Одессы.

«Они пытаются как-то ещё обозначить свою состоятельность с военной точки зрения. А за гибель людей Украине придётся ответить», — подчеркнул парламентарий.