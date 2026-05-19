«Переключить внимание с Китая»: В ГД раскрыли истинную причину хаотичных атак ВСУ на Россию
Депутат Колесник: ВСУ наносят хаотичные удары по РФ из-за визита Путина в КНР
Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что атаки Украины на Россию стали не более точными, а, наоборот, хаотичными. По его словам, Киев пытается переключить внимание мира на эти обстрелы, отвлекая от визита президента России Владимира Путина в Китай.
Удары по российским городам, по его мнению, — инициатива Владимира Зеленского, дни правления которого уже сочтены. Россия отвечает на это тяжёлыми ударами по украинским объектам ВПК, логистике, узловым станциям, НПЗ и портовой инфраструктуре Одессы.
«Они пытаются как-то ещё обозначить свою состоятельность с военной точки зрения. А за гибель людей Украине придётся ответить», — подчеркнул парламентарий.
Напомним, что ранее движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы было перекрыто из-за атаки украинских беспилотников. По словам главы региона, Ярославская область подверглась вражеской атаке с применением БПЛА. Губернатор Михаил Евраев уточнил, что обломки сбитых беспилотников попали в промышленный объект. Пострадавших не было.
