«Глаза на улице»: Как эпоха удалённой работы ударила по числу квартирных краж

Массовый переход на удалённую работу неожиданно привёл к снижению числа квартирных краж. К такому выводу пришли исследователи из Института фискальных исследований Великобритании.

Учёные сопоставили помесячные данные о правонарушениях с показателями дистанционной занятости в разных районах. Выяснилось: там, где больше людей остаётся дома днём, квартирных взломов стало заметно меньше. По расчётам, рост числа удалёнщиков на 9,5% связан со снижением количества краж примерно на 4%. Этот эффект сохранился даже в 2022 году, когда большинство пандемийных ограничений уже сняли.

Причина кроется в банальном присутствии человека в жилище: у воров попросту меньше возможностей спокойно выбрать цель и незаметно проникнуть внутрь. Кроме того, срабатывает эффект «глаз на улице» — соседи чаще замечают подозрительные машины и посторонних людей у подъездов. Для преступников такие районы становятся менее привлекательными.

Авторы подсчитали, что общая выгода для британского общества от этого неожиданного последствия удалёнки может достигать 24,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что российские компании сворачивают практику полной удалённой работы из-за снижения ВВП и высокой ключевой ставки, ограничившей доступ к внешнему финансированию. К ноябрю 2024 года 77% фирм вернули команды в офис или на гибридный режим, доля полностью дистанционной занятости упала до 7%. К концу 2026 года число работающих из дома россиян может сократиться до 600–800 тысяч человек.