Петербургские врачи поставили на ноги 95-летнюю старушку с переломом шейки бедра

Перелом шейки бедра в 95 лет раньше считали приговором, но в Мариинской больнице доказали обратное: уже на следующий день после операции пациентка гуляла по коридорам. Евгения Андреева приехала из Москвы в родной Петербург навестить сестру, но получила серьёзную травму. Теперь о происшествии она вспоминает с юмором.

Врачи поставили на ноги старушку с переломом шейки бедра.

Позитивный настрой, как говорят врачи, — один из главных рецептов быстрого восстановления после эндопротезирования (замены повреждённого сустава на искусственный). Ещё три десятилетия назад перелом шейки бедра в пожилом возрасте считался фатальным из-за осложнений от длительного постельного режима, но сегодня хирурги проводят операции в первые 48 часов после травмы.

Всё минимизировано: 45 минут на осмотр терапевтов, кардиологов и неврологов, компенсация анемии и гиповолемии — и сразу в операционную, пояснил заведующий отделением травматологии и ортопедии Сергей Черняев. Евгению Андрееву в Москве ждут шестеро внуков и 11 правнуков. Пока она восстанавливается и продолжает заниматься любимым хобби — писать стихи, одно из которых посвятила врачам Мариинской больницы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

