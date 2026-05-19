19 мая, 10:08

Петербургские врачи поставили на ноги 95-летнюю старушку с переломом шейки бедра

Обложка © GigaChat / Life.ru

Перелом шейки бедра в 95 лет раньше считали приговором, но в Мариинской больнице доказали обратное: уже на следующий день после операции пациентка гуляла по коридорам. Евгения Андреева приехала из Москвы в родной Петербург навестить сестру, но получила серьёзную травму. Теперь о происшествии она вспоминает с юмором.

Врачи поставили на ноги старушку с переломом шейки бедра. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Позитивный настрой, как говорят врачи, — один из главных рецептов быстрого восстановления после эндопротезирования (замены повреждённого сустава на искусственный). Ещё три десятилетия назад перелом шейки бедра в пожилом возрасте считался фатальным из-за осложнений от длительного постельного режима, но сегодня хирурги проводят операции в первые 48 часов после травмы.

Всё минимизировано: 45 минут на осмотр терапевтов, кардиологов и неврологов, компенсация анемии и гиповолемии — и сразу в операционную, пояснил заведующий отделением травматологии и ортопедии Сергей Черняев. Евгению Андрееву в Москве ждут шестеро внуков и 11 правнуков. Пока она восстанавливается и продолжает заниматься любимым хобби — писать стихи, одно из которых посвятила врачам Мариинской больницы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Российские учёные разрабатывают «волшебную пулю» для точечного лечения рака

Ранее петербургские врачи провели уникальную родственную трансплантацию. Пациенткой стала фитнес-тренер, а донором — её мама. Теперь они делят одну печень.

Борис Эльфанд
