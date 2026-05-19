19 мая, 09:44

Взятие Волоховки расширило зону безопасности и дало контроль над важной дорогой

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Российские войска взяли под контроль дорогу, соединяющую населённые пункты у Волоховки, что находится в Волчанском районе Харьковской области на левом берегу реки Волчьей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Село Волоховка находится в Волчанском районе Харьковской области на левом берегу реки Волчья. Установление контроля над населённым пунктом позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта», — доложили в МО РФ.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. В Минобороны заявили, что войска ежедневно продвигаются вперёд, оттесняя противника от государственной границы. А сегодня там доложили о взятии под контроль Волоховки.

За неделю российские войска освободили пять населённых пунктов в зоне СВО
Андрей Бражников
