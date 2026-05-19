Рубль стал лучшей валютой в мире по динамике к доллару

Рубль демонстрирует надёжность и устойчивость среди всех валют мира с начала апреля текущего года. Национальная валюта укрепилась относительно доллара примерно на 12%. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как утверждается в публикации, причиной роста рубля стала высокая стоимость нефти и газа после развязанного США и Израилем военного конфликта против Ирана, сказавшегося на всех странах Ближнего Востока. При этом российская валюта продолжает укрепляться второй год подряд, несмотря на негативные прогнозы западных аналитиков. Эксперты Bloomberg сочли нынешние условия в мировой экономике идеальными для развития рубля.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов допустил, что Россия пополнит собственный бюджет примерно на 200 миллиардов рублей по причине резкого увеличения цены на нефть на мировом рынке.