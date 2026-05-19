Дорогой еде — «нет», Duty Free — «да»: На что россияне спускают до 10 000 в аэропортах

Более трети российских путешественников (37%) включают режим строгой экономии в аэропортах и принципиально не тратят денег «из-за неоправданных цен». И если пассажиры готовы сами «голодать» перед вылетом, то они точно не уйдут без покупок в Duty Free. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Купибилет», которое есть в распоряжении Life.ru.

Большинство (63%) пассажиров всё же тратят деньги в аэропорту. Лидером покупок стала не еда, а сувениры (34%), а также парфюм и алкоголь из Duty Free (29%). Еда и напитки — только на третьей строчке по тратам (28%). Меньше всего туристы хотят заниматься шопингом: покупать одежду в аэропорту готовы только 14% опрошенных.

Большинство (88%) тратят в аэропорту до 5000 рублей, а оставить больше 10 000 рублей позволяют себе лишь 5% пассажиров.

«Стереотип о том, что в аэропорту все пьют оверпрайс-шампанское, безнадёжно устарел. Люди стали прагматичнее и выбирают сувениры для близких вместо скромного перекуса, — заявил Роман Тузов, CMO «Купибилета». — Наш любимый совет для тех, кто летит с пересадкой: купите разовый проход в бизнес-зал. Это звучит дорого, но на самом деле безлимитный шведский стол, тишина и стабильный Wi-Fi часто обходятся дешевле, чем один поход в обычное кафе у выхода на посадку».

