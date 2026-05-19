

19 мая, 11:09

Разрыву мыщц и спазму быть? Невролог объяснил, опасна ли йога для глаз от Бони

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Йога для глаз, про которую так часто рассказывает телеведущая Виктория Боня, на самом деле не несёт опасности. Правда, подходить к упражнениям нужно с умом, рассказал Life.ru врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

«Йога — это попытка найти гармонию между физическим и эмоциональным состояниями, способствует духовному развитию. Упражнения для глаз полезны, если заниматься эпизодически. Она ведь не сидит часами, сутками в таком положении. Что тут от силы может случиться? Спазм аккомодации? Наверное, нет», — отметил он.

Врач подчеркнул, что гораздо больше вреда глазам приносит длительная работа за компьютером или чтение. Офтальмологи рекомендуют каждые 40 минут делать 5-минутный перерыв, переводить взгляд с ближних предметов на дальние. А йога для глаз пару раз в неделю поможет полностью разгрузить зрительный аппарат.

«Любого рода упражнения — я только за, если они не выходят за грань разумного. Улучшается питание, активность, трофика. Не думаю, что, если усиленно крутить глазами, это приведёт к разрывам глазных мышц», — добавил невролог.

По его словам, в эпоху цифровых технологий люди проводят много часов за экранами, что противоестественно для организма. Раньше человек больше находился на природе, его взгляд постоянно переключался с ближних объектов на дальние. Поэтому упражнения для глазных мышц — логичное дополнение к физической активности.

«Не переусердствуйте — и занятия пойдут только на пользу», — добавил Гайфутдинов.

«Отёк был слишком большой»: У Бони почернела нога после травмы
Недавно Виктория Боня показала в соцсетях, как начала заниматься йогой для глаз. Телеведущая сняла довольно смешной процесс на видео и поделилась с подписчиками. Возможно, сейчас это единственное, на что она способна. Из-за тяжёлой травмы артистке пришлось отказаться от многих своих мечтаний. Например, отменить экспедицию на вершину Чогори (К2), которую она раньше называла своим главным испытанием в году.

Наталья Афонина
