В РФ исключили падение курса доллара до отметки в 60 рублей в 2026 году
Инвестиционный стратег Александр Бахтин в беседе с «Газетой.ru» спрогнозировал, что курс доллара вряд ли опустится до 60 рублей в 2026 году. По его словам, гипотетически заключение мира с Украиной могло бы вызвать всплеск эйфории, и на эмоциях доллар нырнул бы ниже 70 рублей. Но это был бы лишь краткий импульс.
Снижение геополитического риска позволило бы Центробанку активнее снижать ключевую ставку. А следом за улучшением денежно-кредитных условий неминуемо последуют всплеск импорта и рост спроса на иностранную валюту.
А ранее Life.ru писал, что доллар упал ниже 73 рублей впервые с февраля 2023 года. Расчётный курс, ориентир для внебиржевого рынка, по данным торгов, достиг минимума.
