В РФ исключили падение курса доллара до отметки в 60 рублей в 2026 году

Инвестиционный стратег Александр Бахтин в беседе с «Газетой.ru» спрогнозировал, что курс доллара вряд ли опустится до 60 рублей в 2026 году. По его словам, гипотетически заключение мира с Украиной могло бы вызвать всплеск эйфории, и на эмоциях доллар нырнул бы ниже 70 рублей. Но это был бы лишь краткий импульс.