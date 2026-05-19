Шестиметровую матрёшку установили в Хэйхэ напротив Благовещенска

В китайском городе Хэйхэ, расположенном на берегу реки Амур прямо напротив российского Благовещенска, установили гигантскую матрёшку высотой шесть метров. Арт-объект разместился на площади у международного торгового центра, рядом с набережной, и уже превратился в популярную достопримечательность у туристов. Об этом сообщает Weixin.

Внутри фигуры местные власти планируют проводить городские мероприятия во время крупных ярмарок и торжеств. Саму матрёшку называют символом культурного обмена между двумя странами. Ранее её уже использовали для рекламы Хэйхэ на выставке в Харбине, а теперь перенесли ближе к границе. Установка объекта происходит на фоне роста туризма и подготовки к открытию канатной дороги между Хэйхэ и Благовещенском, запуск которой намечен на 2026 год.

Напомним, Китай может выйти на первое-второе место среди популярных зарубежных направлений для российских туристов, если безвизовый режим будет продлён после 2026 года. Турпоток оживился, когда КНР открыла безвизовый въезд для россиян. В начале 2026 года Китай стал третьим направлением после Египта и Турции, а в Россию за январь-март приехали 220 тысяч китайских граждан (+24% к прошлому году).