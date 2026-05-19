Мерц призвал Си Цзиньпина повлиять на Путина по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Владимира Путина ради завершения конфликта на Украине. Заявление прозвучало на его совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Берлине. По словам Мерца, на Западе сейчас не ждут резкого пересмотра стратегических отношений между Москвой и Пекином, однако в Берлине рассчитывают, что Китай может использовать своё влияние на Россию.

«Мы не ожидаем сейчас фундаментальных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем, но мы, конечно, связываем этот визит с надеждой на то, что президент Си также окажет влияние на президента Путина, чтобы положить конец этой войне на Украине, которую он не может выиграть. Наоборот, каждый день все сталкиваются с большими потерями людей», — заявил канцлер.

Заявление прозвучало на фоне поездки Путина в Китай. Президент России 19–20 мая посетит КНР с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина. В Москве сообщали, что лидеры обсудят двусторонние отношения, стратегическое партнёрство, а также международные и региональные вопросы. По итогам переговоров планируется подписать совместное заявление и ряд документов.

На этом фоне Мерц фактически призвал Пекин не менять союзническую линию с Москвой, а использовать политический вес Китая для давления в вопросе украинского урегулирования.