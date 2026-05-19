19 мая, 11:15

Куда делись ценности? Кобахидзе жёстко высказался о разгоне митинга в «свободной» Дании

Премьер Грузии потребовал у ЕС объяснений из-за насилия на митинге в Копенгагене

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе направил обращения в высшие органы ЕС с просьбой разъяснить применение силы против участников мирного митинга в Копенгагене. В ходе брифинга он рассказал, что адресовал сообщение главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, руководителю Евросовета Антониу Коште и президенту Европарламента Роберте Метсоле.

Разгон демонстрантов в Дании. Видео © X / Tony Seruga

Инцидент произошёл 14 мая у здания датской компании Maersk, где демонстранты обвиняли фирму в поставках оружия Израилю. Полиция применила дубинки и служебных собак, чтобы разогнать акцию.

«Госпожа Урсула, господин Антониу, госпожа Роберта, как вы оцениваете насилие, которое произошло в столице Дании, когда с участниками мирной акции сначала расправились дубинками, а затем применили собак?», — поинтересовался Кобахидзе.

Премьер отметил, что инцидент демонстрирует тревожную тенденцию в Европе. Раньше континент был примером демократии, защиты прав и свобод человека, но в текущий момент ЕС движется в противоположную сторону.

Премьер подчеркнул, что для Грузии, как и для любой страны, приверженной демократическим принципам, недопустимо ни насилие в Копенгагене, ни ситуация, при которой Евросоюз перестаёт соблюдать фундаментальные права и свободы.

Кстати, в Тель-Авиве тоже полно граждан, не согласных с политикой Израиля. Ранее в городе прошёл крупный антиправительственный митинг. Активисты выступают против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и агрессивных действий своего государства в регионе.

Полиция избивает участников митинга в Копенгагене. Обложка © X / Tony Seruga

Владимир Озеров
