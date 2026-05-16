Сотни человек вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

Сотни израильтян собрались на антиправительственный митинг в субботу вечером на театральной площади в центре Тель-Авива.

Участники акции — сторонники левого политического спектра. Они выступают против политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Активисты держат плакаты с призывами к мирной политике в регионе. Они требуют досрочных выборов и защиты демократических ценностей. Часть протестующих выступает против строительства еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.

Одно из ключевых требований — создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки палестинского движения «Хамас» 7 октября 2023 года. Аналогичные акции в субботу проходят в Иерусалиме и Хайфе.

Ранее в центре Лондона прошёл массовый протест против премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Демонстранты собрались в районе Рассел-сквер, заняли улицу Кингсвей и близлежащие переулки. Участники несли флаги Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Они скандировали лозунги против миграционной политики и ограничений свободы слова. Позже колонна двинулась к Даунинг-стрит и парламенту. Организатором выступил правый активист Томми Робинсон. Полиция Лондона задержала 11 человек. Суммарное число участников двух параллельных акций — патриотического марша и пропалестинского шествия — могло достигнуть 80 тысяч человек.