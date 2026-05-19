Россия обсуждает с Китаем участие в строительстве дороги вдоль Каспийского моря

РФ обсуждает с Китаем участие в строительстве и финансировании восточного автомобильного коридора вдоль Каспия. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе форума «Россия — исламский мир: КазаньФорум».

По его словам, власти хотят развивать транспортную инфраструктуру не только за счёт бюджета, но и с привлечением сторонних средств. На текущий момент отобрано около 20 транспортных проектов, которые прошли экспертизу Минтранса и имеют экономическое обоснование.

«У нас, например, очень остро стоит вопрос создания восточного автомобильного коридора вдоль Каспия — Россия, Казахстан, Туркменистан, выход на Иран с дальнейшими выходами на Афганистан и Пакистан», — рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что на форуме с китайскими коллегами обсуждалась не только возможность их участия в строительстве, но и привлечение финансирования. По словам Хуснуллина, Россия сейчас прорабатывает разные варианты реализации таких дорожных проектов.

Ранее Хуснуллин заявлял, что строительство трассы Джубга — Сочи отложили на 1–2 года. Трассу разделили на восемь самостоятельных очередей. Для каждого участка посчитают транспортный и экономический эффект.