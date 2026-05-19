Рейс из Ташкента направлен в Москву из-за ограничений в петербургском Пулкове

Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways Ташкент — Санкт-Петербург ушёл на запасной аэродром в Москве из-за ограничений в петербургском Пулкове. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора воздушной гавани Северной столицы.

«Самолёт <...> ушёл на запасной аэродром во Внуково», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, сразу два рейса Uzbekistan Airways не могли зайти на посадку в Пулкове из-за введённых ограничений. Один борт кружил над Ладожским озером, а перенаправленный в Москву лайнер успел «намотать» как минимум три круга.