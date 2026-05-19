Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 11:20

«Счастливый шок»: Гамова готовится к церемонии в Зале славы волейбола в США

Екатерина Гамова планирует поехать в США для введения в Зал славы волейбола

Екатерина Гамова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Екатерина Гамова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Двукратный призёр Олимпийских игр Екатерина Гамова планирует отправиться в США на церемонию введения в Международный зал славы волейбола. Торжественное мероприятие должно пройти 17 октября в Холиоке, штат Массачусетс.

«Планирую туда добраться. Это будет в октябре, и я думаю, что мы как-то этот вопрос решим, проработаем вопрос получения американской визы»,цитирует спортсменку ТАСС.

Гамова призналась, что новость о включении в Зал славы стала для неё неожиданной. По словам волейболистки, она не рассчитывала на такой итог из-за серьёзной конкуренции и сильной поддержки бразильских кандидатов.

«Безусловно, я была очень счастлива и рада, был счастливый шок, я не рассчитывала, что меня введут», — отметила она.

Последним россиянином, которого приняли в Международный зал славы волейбола, был олимпийский чемпион 2012 года Сергей Тетюхин. Он получил признание в 2021 году.

Екатерина Гамова — одна из самых титулованных российских волейболисток. Она дважды становилась призёром Олимпийских игр, два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы.

Секс-символ MMA вернулась в октагон спустя 17 лет и проиграла за 17 секунд
Секс-символ MMA вернулась в октагон спустя 17 лет и проиграла за 17 секунд

Ранее российской волейболистке Марине Марковой, выступающей за стамбульский «Вакыфбанк», поступило предложение сменить спортивное гражданство и начать играть за сборную Турции.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Екатерина Гамова
  • США
  • Волейбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar