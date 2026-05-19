«Счастливый шок»: Гамова готовится к церемонии в Зале славы волейбола в США

Двукратный призёр Олимпийских игр Екатерина Гамова планирует отправиться в США на церемонию введения в Международный зал славы волейбола. Торжественное мероприятие должно пройти 17 октября в Холиоке, штат Массачусетс.

«Планирую туда добраться. Это будет в октябре, и я думаю, что мы как-то этот вопрос решим, проработаем вопрос получения американской визы», — цитирует спортсменку ТАСС.

Гамова призналась, что новость о включении в Зал славы стала для неё неожиданной. По словам волейболистки, она не рассчитывала на такой итог из-за серьёзной конкуренции и сильной поддержки бразильских кандидатов.

«Безусловно, я была очень счастлива и рада, был счастливый шок, я не рассчитывала, что меня введут», — отметила она.

Последним россиянином, которого приняли в Международный зал славы волейбола, был олимпийский чемпион 2012 года Сергей Тетюхин. Он получил признание в 2021 году.

Екатерина Гамова — одна из самых титулованных российских волейболисток. Она дважды становилась призёром Олимпийских игр, два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы.

