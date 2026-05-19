На видео сняли «‎аншлаг» у психбольницы на Сахалине — героями оказались абитуриенты

В Южно-Сахалинске утром 19 мая у психиатрической больницы заметили большую очередь. На кадрах, опубликованных телеканалом АСТВ, видно, что у входа в медучреждение стоят десятки человек.

Очередь к психиатру в Южно-Сахалинске объяснили абитуриентами.

В Минздраве Сахалинской области объяснили наплыв посетителей оформлением документов для поступления в вузы. Абитуриентам нужна справка от психиатра, поэтому многие пришли за ней одновременно.

В министерстве отметили, что ранее просили жителей обращаться за справками заранее в течение года, чтобы снизить нагрузку на специалистов. Однако большинство отложило визит до периода приёма документов.

К слову, осмотр у психиатра обязателен не только для абитуриентов. Перед поступлением в детский сад ребёнок должен пройти комплексный медицинский осмотр. Он должен исключить нарушения психического развития на раннем этапе, а невролог проанализировать психомоторное и речевое развитие, а также общее состояние нервной системы малыша.