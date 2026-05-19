В Госдуме предложили дать работающим пенсионерам дополнительный отпуск

Группа депутатов Госдумы внесёт на рассмотрение палаты законопроект о дополнительном оплачиваемом отпуске для работающих пенсионеров. Продолжительность такого отдыха не может быть менее трёх календарных дней.

В тексте инициативы предлагается внести изменения в Трудовой кодекс: предоставить работающим пенсионерам по старости ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего распорядка, но не может быть менее трёх календарных дней.

Авторы отмечают, что число трудоспособных граждан в стране сокращается, и пенсионеры становятся всё более значимыми для экономики: их активно привлекают на должности, требующие опыта, а также на низкоквалифицированный труд. Введение оплачиваемых выходных, по замыслу парламентариев, поможет материально поддержать желающих работать пожилых людей и даст им дополнительное время для восстановления здоровья, пишет ТАСС.

Ранее по данным Социального фонда России на 1 апреля 2026 года, в стране насчитывается более 40,4 миллиона пенсионеров (40 миллионов 413 тысяч человек). Средний размер выплаты (и для работающих, и для неработающих) составил почти 25,4 тысячи рублей; разбивка по категориям не приводится.