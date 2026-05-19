«С Высоцким тоже боролись»: В Госдуме встали на защиту спектакля «Гамлет»

Скандальный спектакль «Гамлет» в МХТ с участием актёра Юрия Борисова нельзя запрещать или ограничивать к показу, так как цензура в России запрещена. Об этом сказала депутат от «Единой России», председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, комментируя призывы депутата от «Новых людей» Дмитрия Певцова проверить постановку.

«Это называется цензура. А цензура в России запрещена конституцией. Во все времена деятели искусства создавали в своих произведениях новое и яркое, находили, ошибались, менялись, совершенствовались. Это творческий процесс, результат которого оценивает зритель», — пояснила Казакова.

По её мнению, гораздо важнее делать акцент на талантливых работах, а не устраивать «охоту на ведьм». Казакова уверена, оценку постановке должны дать искусствоведы и зрители, а не депутаты. Поэтому если спектакль действительно плох, он просто будет забыт и уйдёт со сцены рано или поздно. Парламентарий напомнила, что бывают случаи, когда изначально творческая работа не принималась, но имела успех по истечении времени.

«Когда-то и с Высоцким боролись, но зритель и время всё расставили на свои места», — заключила Казакова.

Ранее Life.ru выяснял, что не так с новым спектаклем МХТ «Гамлет», который актёр Олег Меньшиков назвал «театральной катастрофой». По его словам, в постановке видно скудоумие авторов: классические монологи заменены плоскими шутками. Возмущают костюмы из фольги, а также исключение ключевых сцен. В главной роли — Юра Борисов. Тот самый, из «Аноры». Номинант на «Оскар», любимец западной публики. Премьера спектакля состоялась 14 мая 2026 года на Основной сцене МХТ имени Чехова.