Индийский миллионер и фитнес-гуру Пратик Ядав трагически ушёл из жизни в 38 лет

Знаменитый индийский бодибилдер и предприниматель Пратик Ядав скончался в 38 лет. Об этом сообщает Need To Know.

Рано утром 13 мая спортсмену из Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, потребовалась срочная госпитализация. Врачи не смогли спасти Ядава: причиной смерти стала лёгочная тромбоэмболия. Миллионер умер на глазах у родственников.

Несмотря на образ внешне здорового и успешного человека, последние пять лет Ядав скрытно лечился от гипертонии и проблем со свёртываемостью крови. За несколько дней до трагедии он уже попадал в реанимацию, но самовольно покинул больницу вопреки рекомендациям медиков. Анализы показали шесть «необъяснимых травм» рук и груди, полученных незадолго до приступа.

Пратик был сыном лидера социалистической партии Самаджвади Мулаяма Сингха Ядава, но политика ему не была интересна. Он активно занимался спортом, делился тренировками и советами в социальных сетях. Предприниматель создал сети фитнес-клубов Iron Core Fit и The Fitness Planet с премиальным оборудованием и абонементами для состоятельных клиентов, а также владел значительным количеством недвижимости. У Ядава остались жена и двое детей.

Ранее сообщалось о кончине выдающегося художника театра и кино Юрия Устинова. Ему было 72 года. Устинов прославился созданием ярких сценических образов и оригинальных постановочных решений, принимал участие, в частности, в балете «Жизель» Адольфа Адана в Санкт-Петербургском балете Бориса Эйфмана и опере «Опричник» Петра Чайковского в Большом театре Москвы.