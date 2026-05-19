1,8 миллиона американцев просят меньше мыться

Около 1,8 миллиона жителей Балтимора и пригородов в штате Мэриленд получили рекомендацию сократить потребление воды на фоне сильнейшей засухи. Им советуют быстрее принимать душ, не поливать газоны и сады, а также закрывать кран во время чистки зубов. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на местные власти.

«Мы призываем всех бережно использовать воду этим летом и предпринять простые шаги для добровольной экономии воды уже сейчас, чтобы помочь обеспечить долгосрочное стабильное водоснабжение в нашем регионе», — заявили в департаменте общественных работ.

По данным метеорологов, из-за малого количества осадков и возросшего потребления уровень воды в местных реках и водохранилищах критически низок. Сейчас более 99% территории Мэриленда в разной степени охвачены засухой. Власти подчёркивают, что меры пока добровольные, но их исполнение поможет избежать более жёстких ограничений в будущем. В целом по стране более половины территории США столкнулись с экстремально сухой погодой.

Ранее специалисты международной группы в исследовании предупреждили, что Земля стоит на пороге невиданной климатической катастрофы. По их оценкам, 2026 год станет новым температурным рекордом, превзойдя все предыдущие показатели, а площадь утраченных плодородных земель достигла 150 миллионов гектаров — более чем вдвое выше средних многолетних значений. Главные причины — сочетание природного феномена Эль-Ниньо и глобального потепления, что может спровоцировать масштабные лесные пожары и череду аномальных погодных явлений.