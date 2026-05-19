Во вторник днём в здание редакции сайта MK.ru на улице 1905 года ворвались неизвестные люди в масках и странной одежде без опознавательных знаков. При себе они имели кувалду.

Неизвестные в масках и с кувалдой ворвались в редакцию «Московского комсомольца». Видео © Telegram / Московский Комсомолец

Несколько человек вели себя грубо, отказались предъявлять документы и угрожали сломать двери и турникеты на входе. Главный редактор издания Павел Гусев подошёл к визитёрам, но они отказались от разговора и не ответили ни на один вопрос.

Неизвестные, ворвавшиеся в здание редакции, отправились на третий этаж. По словам Гусева, там помещения арендует «какая-то фирма». На форме неизвестных не было никаких опознавательных знаков. Часть из них была «даже не в форме, а в каких-то шортах».

А ранее Life.ru писал, что в московский офис «Новой газеты» пришли сотрудники правоохранительных органов. В доме на Потаповском переулке прошли обыски в рамках дела о незаконном использовании личных данных граждан для публикации негативных материалов. Адвокатов не пустили. Позже стало известно, что задержан исполнительный редактор Олег Ролдугин.