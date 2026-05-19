Гроссмейстер Фирузджа сыграл вничью с Синдаровым прямо в кровати

Французский гроссмейстер Алиреза Фирузджа продолжил выступление на турнире Grand Chess Tour в Румынии, несмотря на травму лодыжки. После консультации с врачами и разрешения организаторов он сыграл партию пятого тура в гостиничном номере прямо в постели.

Фото © X / Grand Chess Tour / Lennart Ootes

Фирузджа белыми фигурами встретился с Жавохиром Синдаровым из Узбекистана. Поединок завершился вничью на 58-м ходу. Перед игрой француз сделал МРТ, перелома у него не обнаружили.

Видео © X / Grand Chess Tour

«Я подумал: ладно, у нас осталось ещё шесть партий, и было бы очень неприятно просто уехать домой сейчас и не сыграть их», — объяснил Фирузджа своё решение остаться в турнире.

Синдаров признал, что ситуация выглядела необычно, но отметил честность условий. По его словам, он не выходил за пределы комнаты, чтобы не получить преимущества, и старался полностью сосредоточиться на доске.

«Мы провели хорошую партию и показали интересную борьбу. Я был очень близок к победе, но в любом случае, было интересно», — сказал шахматист из Узбекистана.

