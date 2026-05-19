Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 12:42

«Не к нам в гости»: В MK.ru рассказали о причине вторжения 9 неизвестных в масках с кувалдой

Вторжение неизвестных в масках в здание редакции MK.ru не связано с журналистами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель гендиректора MK.ru («Московского комсомольца») Олег Воробьёв заявил Life.ru, что вторжение девяти неизвестных в масках в здание редакции не связано с профессиональной деятельностью СМИ. По его словам, сотрудники продолжают работать в обычном режиме. Обстоятельства появления людей в масках и причины конфликта выясняются.

Олег Воробьёв прокомментировал ситуацию с неизвестными в масках. Видео © Life.ru

«Никакого отношения к деятельности «Московского Комсомольца», к нашей профессиональной деятельности, то, что сейчас происходит у нас в здании, не имеет. Редакция работает полноценно, никаких ограничений у нас нет. <...> Видимо, это всё-таки не к нам в гости», — заявил Воробьёв.

По его словам, неизвестные не представились, а прошли сразу на третий этаж, где работают арендаторы издания. У журналистов MK.ru нет информации о происходящем там. Воробьёв не исключил, что гости из неких силовых структур, которые проводят сейчас следственные действия.

«А вдруг я кого-то убил?» Мужчина с окровавленными руками ворвался в салон красоты
«А вдруг я кого-то убил?» Мужчина с окровавленными руками ворвался в салон красоты

Напомним, во вторник днём в здание редакции сайта MK.ru на улице 1905 года, по имеющейся информации, пришли неизвестные люди в масках и одежде без опознавательных знаков. При себе у них была кувалда.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • СМИ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar