«Не к нам в гости»: В MK.ru рассказали о причине вторжения 9 неизвестных в масках с кувалдой

Заместитель гендиректора MK.ru («Московского комсомольца») Олег Воробьёв заявил Life.ru, что вторжение девяти неизвестных в масках в здание редакции не связано с профессиональной деятельностью СМИ. По его словам, сотрудники продолжают работать в обычном режиме. Обстоятельства появления людей в масках и причины конфликта выясняются.

«Никакого отношения к деятельности «Московского Комсомольца», к нашей профессиональной деятельности, то, что сейчас происходит у нас в здании, не имеет. Редакция работает полноценно, никаких ограничений у нас нет. <...> Видимо, это всё-таки не к нам в гости», — заявил Воробьёв.

По его словам, неизвестные не представились, а прошли сразу на третий этаж, где работают арендаторы издания. У журналистов MK.ru нет информации о происходящем там. Воробьёв не исключил, что гости из неких силовых структур, которые проводят сейчас следственные действия.

Напомним, во вторник днём в здание редакции сайта MK.ru на улице 1905 года, по имеющейся информации, пришли неизвестные люди в масках и одежде без опознавательных знаков. При себе у них была кувалда.