Новый российский комплекс «Оптомат-300» значительно ускорил запуск FPV-дронов

Российский мобильный станок «Оптомат-300» в автоматическом режиме собирает катушки связи для FPV-дронов прямо на передовой и в полевых мастерских, что кратно ускоряет запуск беспилотников, рассказал президент компании «Основательные технологии» Вячеслав Нечаев.

По его словам, габариты станка позволяют разместить его в легковом автомобиле. За сутки благодаря «Оптомату-300» можно подготовить до 20 катушек с оптоволоконным кабелем длиной 20 километров каждая.

«Брак при перемотке с заводских бухт сведён к нулю. Точный расчёт длины кабеля под задачу облегчает вес дрона», — отметил собеседник газеты «Известия».

