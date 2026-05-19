В России предложили реформировать систему ПВО на трёх уровнях

19 мая, 12:04

Полковник Ходарёнок предложил новую систему формирования дивизий ПВО России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

В России необходимо усовершенствовать систему ПВО, комплекс решений стоит разделить на три уровня: оперативно-стратегический, оперативно-тактический и тактический, полагает военный обозреватель «Газеты.ru», полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

По его словам, на оперативно-стратегическом уровне крайне целесообразно разделить армии ВВС и ПВО в составе ВКС — воссоздать воздушные армии и возродить на новой основе армии воздушно-космической обороны. Действовать следует поэтапно: сначала воссоздать хотя бы две воздушные армии и две армии ВКО на западных границах.

На оперативно-тактическом уровне необходимо срочно сформировать дивизии ПВО на новой основе. Современное соединение ПВО, помимо зенитных ракетных и радиотехнических частей, должно включать истребительную авиацию (один-два полка Як-130), один-два полка боевых вертолётов, легкомоторную авиацию (например, Super Tucano), части малокалиберной зенитной артиллерии (23, 30 и 57 мм) и зенитных пулемётных установок (12,7 и 14,5 мм), прожекторные подразделения и тепловизоры, подразделения БПЛА-перехватчиков и средства РЭБ. Подобное соединение должно отвечать за конкретную область воздушного пространства, где командир несёт единоличную ответственность.

На тактическом уровне необходимо сформировать полки и бригады принципиально нового боевого состава. Например, прикрытие Севастополя должна обеспечивать бригада с группой ЗРДн дальнего действия (С-400), группой ЗРДн средней дальности («Бук-М3» или С-350), подразделениями с ЗРК малой дальности и ближнего действия («Панцирь», «Тор»), дивизионами малокалиберной зенитной артиллерии и пулемётных установок, прожекторами и тепловизорами, БПЛА-перехватчиками и средствами РЭБ. Всё это должно быть включено в единый контур управления и подчиняться одному командиру, который единолично отвечает за ПВО объекта.

Ранее на Украине заявили о разработке первой собственной управляемой авиабомбы с боевой частью 250 кг. Однако военный эксперт назвал угрозу преувеличенной. По его словам, самолёты ВСУ уничтожаются на аэродромах, поэтому бояться этих бомб не надо.

