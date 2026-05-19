«Одиссей» поможет увеличить дальность российских дронов

В России разработали воздушный ретранслятор «Одиссей», который позволяет увеличивать дальность полёта беспилотников на десятки километров. Об этом Life.ru сообщили наши друзья из Народного фронта. Проект создавался умельцами «Кулибин-клуба» при участии бригады спецназа ВДВ.

В конструкторском бюро «Авиатехнолаб» рассказали, что через «Кулибин-клуб» вышли на первый контракт, провели апробацию и тестовую поставку в войска.

«Через «Кулибин-клуб» Народного фронта мы вышли на свой первый контракт, вместе с ним прошли апробационные мероприятия, тестовую поставку в войска. Совместно с бригадой спецназа ВДВ мы создали дрон-ретранслятор —«Одиссей», испытали с помощью «Кулибин-клуба» его на полигонах, получили рекомендации и дорабатываем», — сообщили разработчики.

По их словам, при использовании «Одиссея» ударный БПЛА смог долететь до 70 километров.

Сейчас ретранслятор продолжают дорабатывать с учётом рекомендаций, полученных после испытаний. Детали о сроках серийного применения разработки не приводятся.

Ретрансляторы используют для того, чтобы поддерживать связь с беспилотником на большем расстоянии. По сути, такой аппарат работает как промежуточное звено между оператором и дроном, помогая передавать сигнал там, где обычной дальности связи уже не хватает.

Для фронта это особенно важно из-за активной работы средств радиоэлектронной борьбы и сложного рельефа местности. Чем дальше БПЛА может сохранять устойчивый канал управления, тем шире зона его применения — от разведки до ударных задач.

В последние годы в России всё больше подобных разработок проходит не только через крупные предприятия, но и через небольшие конструкторские команды. Часть таких проектов тестируют при участии военных, после чего их дорабатывают под реальные задачи.