Внебиржевой курс доллара впервые с 2023 года упал ниже 71 рубля

Расчётный курс доллара упал ниже 71 рубля впервые с 8 февраля 2023 года, следует из данных торгов. Показатель является ориентиром для внебиржевого рынка.

Так, по состоянию на 12:30 мск он упал на 1,15 рубля — до 71,01 рубля. А буквально несколькими минутами ранее курс падал до 70,98 рубля.

Ранее эксперт по инвестициям исключил падение курса доллара ниже 60 рублей в 2026 году. По его мнению, валюта может «нырнуть» из-за, например, урегулирования конфликта на Украине, но это был бы краткосрочный импульс.