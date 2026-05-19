Экспортёры в минусе: кому сулит прибыль и убытки рост рубля до лучшей валюты в мире

Рубль стал лучшей валютой в мире по динамике к доллару на фоне войны в Иране из-за конъюнктурных изменений, поэтому данную новость не следует слишком переоценивать. Таким мнением поделился с Life.ru экономист Михаил Беляев, комментируя соответствующую аналитику от Bloomberg.

«Все эти действия в области валютной сферы ни в коем случае нельзя переоценивать. У нас они почему-то стоят впереди всех остальных новостей. Особенно с точки зрения наших соотечественников, которые частично свои сбережения хранят в валюте, а именно в долларах, для них падение курса доллара по отношению к рублю, в общем-то, такая не очень позитивная вещь», — пояснил аналитик.

Он заметил, что сложившаяся ситуация не очень позитивна и для наших экспортёров, потому что они, продавая товары на мировом рынке преимущественно за иностранную валюту, проигрывают в доходности. Ведь, чтобы пользоваться заработанными деньгами внутри страны, их конвертируют в рубли, но выходит меньше, чем можно было бы получать. Но, например, с Китаем мы рассчитываемся в рублях и юанях, на нас ситуация с долларом не действует никак, потому что здесь важнее именно соотношение рубля и юаней, отметил эксперт.

«Теперь по поводу этой гонки, что рубль укрепляется. Он занимает первое место в рейтинге валют, которые в наибольшей степени повысили свой курс по отношению к доллару. Но это тоже не та гонка и не то соперничество, которыми надо было бы гордиться. Объясню сейчас, почему. Конечно, хорошо, что он набирает силу по отношению к доллару, но это ни на что не влияет», — сказал собеседник Life.ru.

Единственное, на что это могло бы влиять, отметил Беляев, это на то, что нам закупать товары за рубежом было бы выгоднее, особенно если это товары промышленного производства. Для нашей экономики станки и оборудование обходились бы дешевле, и предприятиям легче было бы модифицировать свой станочный парк, уточнил он.

Беляев напомнил, что курс национальной валюты зависит, в принципе, от общего состояния экономики, от её эффективности прежде всего. То есть чем эффективнее экономика, тем крепче национальная валюта, это при прочих равных условиях, пояснил он. Поэтому, когда рубль падает, для нас это сигнал того, что у нас экономика неэффективна и, значит, что-то надо делать такое, чтобы её укреплять. Теперь можно было бы сделать вывод, что раз укрепляется рубль, то, значит, наша экономика такая эффективная, передовая, производительность труда растёт и прочее, продолжил Беляев.

«Можно было бы сделать такой вывод, но он опровергается другими, более серьёзными цифрами. А именно тем, что у нас темп роста экономики близок к нулю. То есть это практически депрессия. То, что она сейчас чуть шевельнулась в конъюнктурном порядке на плюс, это не говорит о тенденции, не говорит об укреплении. Это чисто конъюнктурный такой всплеск», — объяснил экономист.

Беляев уверен, что снижение курса рубля неизбежно. По его мнению, это произойдёт ещё до осени, так как у российской экономики сейчас нулевые темпы роста. А именно они определяют курс в базовом понимании одной валюты по отношению к другой. В Америке почти 3% темп роста, инфляция меньше 4%. У нас темпы роста близкие к нулю, а инфляция 6%, сравнил аналитик. Поэтому курс рубля по отношению к доллару должен снижаться, заключил специалист. А нынешнее укрепление валюты — это конъюнктурное, недолгосрочное изменение, которое в скором времени закончится.

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что российская валюта укрепилась относительно доллара примерно на 12%, став по данному показателю лучшей в мире. Причиной называется высокая стоимость нефти и газа после развязанного США и Израилем военного конфликта против Ирана, сказавшегося на всех странах Ближнего Востока.