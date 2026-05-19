Сбежавшего из суда фигуранта «янтарного дела» поймали в Подмосковье спустя 5 лет
Сотрудники столичного управления ФСИН задержали Павла Ш., осуждённого на 13 лет колонии строгого режима по так называемому «янтарному делу». Бывший полицейский скрывался от правосудия пять лет — он сбежал из здания суда сразу после того, как судья удалился в совещательную комнату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Москве.
В 2021 году Московский городской суд осудил Павла Ш. за получение взятки в особо крупном размере, превышение должностных полномочий и грабёж (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 161 УК РФ) к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 8 миллионов рублей. Но экс-полицейский пустился в бега. Ему удавалось долгое время оставаться незамеченным благодаря профессиональным навыкам — ведь он сам служил в правоохранительных органах и хорошо знал методы розыска. Задержали беглеца на выезде из СНТ «Горки-15» в Одинцовском районе Подмосковья. Мужчина пытался запереться в машине и уйти от погони, но был схвачен.
Следствие доказало, что в 2016 году он вместе с подельниками под видом оперативных мероприятий ворвался в московский бизнес-центр, избил предпринимателя и вымогал у того 4 килограмма янтаря и 200 тысяч рублей. Аналогичное преступление повторилось в августе того же года: у гендиректора другой фирмы потребовали взятку в 1,5 миллиона, а также похитили драгоценный камень и наличные. Остальные соучастники уже отбывают длительные сроки.
Ранее в Воронежской области двое осуждённых (36 и 41 год) сбежали из исправительного учреждения, работая на погрузке веток. Они по предварительному сговору завладели служебным грузовиком ГАЗ-C41R13 и покинули территорию, но были задержаны. Возбуждены уголовные дела о неправомерном завладении транспортом и побеге; суд отправил их под стражу на 1 месяц и 28 суток.
