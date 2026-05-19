Журнал «Москвичка» стал партнёром «Цифровой индустрии промышленной России»

Журнал «Москвичка» расширяет горизонты и выходит в мир технологий. В рамках партнёрства с «Цифровой индустрией промышленной России» на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде издание представило арт-объект — автомобиль «Москвич», который оформлял известный художник Покрас Лампас, а также газету, созданную с применением ИИ.

Арт-объект — автомобиль «Москвич».

Издатель Дарья Решке и главный редактор Дарина Алексеева обсудили ключевые аспекты жизни и редакционной работы, которые трансформируются под влиянием новых технологий. Газета стала экспериментальной платформой: все иллюстрации подготовлены с помощью ГигаЧата и основаны на переработанных кадрах из реальных кампейнов «Москвички» и «Огорода».

«Для ЦИПР мы сделали газету с участием ИИ. Тексты подготовили эксперты и спикеры форума о цифровой экономике, а визуальный ряд создал ГигаЧат. Вышла игра «Найди десять отличий», где переработаны кадры из наших съёмок», — рассказала Дарья Решке.

Эксперимент показал, как ИИ может дополнить традиционные медиа, создавая уникальные визуальные решения, оставаясь при этом инструментом поддержки творчества и инноваций в журналистике.

