Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 13:27

В Китае представили импортозамещённый вертолёт Ми-171А3

Вертолёт Ми-171А3 на МАКС, 2021 год. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Вертолёт Ми-171А3 на МАКС, 2021 год. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

В Китае на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине представили новый российский вертолёт Ми-171А3, созданный на замену импортным деталям. Эта машина сделана на основе легендарного Ми-8 и может перевозить грузы и людей, работать на шельфе, участвовать в поисково-спасательных операциях.

Вертолёт оснащён системой аварийной посадки на воду, спасательными плотами, у него прочный корпус и безопасная топливная система. При необходимости его можно быстро переделать в поисково-спасательный. Все ключевые системы — гидравлика, безопасность, связь, приборы — теперь полностью российские. Машина получила все необходимые сертификаты.

На выставке также показали модели обновлённого пожарно-спасательного Ка-32А11М и многоцелевого Ми-171А2.

Презентация импортозамещённого Ми-171А3 в Китае. Фото © Telegram / Вертолёты России

Презентация импортозамещённого Ми-171А3 в Китае. Фото © Telegram / Вертолёты России

Эпоха «Мотор Сич» закончена: «Ростех» анонсировал выпуск сверхтяжёлого двигателя
Эпоха «Мотор Сич» закончена: «Ростех» анонсировал выпуск сверхтяжёлого двигателя

Ранее сообщалось, что «Ростех» вместе с Китаем разрабатывает новый тяжёлый вертолёт. Его появление на рынке станет настоящей сенсацией. Работа ведётся с китайской компанией Avicopter, и машина пока находится в стадии разработки. Новый вертолёт будет тяжелее, чем Ми-171, но легче, чем Ми-26.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Китай
  • Ростех
  • Вертолеты России
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar