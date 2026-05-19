В Китае представили импортозамещённый вертолёт Ми-171А3

В Китае на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине представили новый российский вертолёт Ми-171А3, созданный на замену импортным деталям. Эта машина сделана на основе легендарного Ми-8 и может перевозить грузы и людей, работать на шельфе, участвовать в поисково-спасательных операциях.

Вертолёт оснащён системой аварийной посадки на воду, спасательными плотами, у него прочный корпус и безопасная топливная система. При необходимости его можно быстро переделать в поисково-спасательный. Все ключевые системы — гидравлика, безопасность, связь, приборы — теперь полностью российские. Машина получила все необходимые сертификаты.

На выставке также показали модели обновлённого пожарно-спасательного Ка-32А11М и многоцелевого Ми-171А2.

Ранее сообщалось, что «Ростех» вместе с Китаем разрабатывает новый тяжёлый вертолёт. Его появление на рынке станет настоящей сенсацией. Работа ведётся с китайской компанией Avicopter, и машина пока находится в стадии разработки. Новый вертолёт будет тяжелее, чем Ми-171, но легче, чем Ми-26.