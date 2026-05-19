Туск шокирован решением США впустить в страну экс-главу Минюста Польши Зёбро

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение американских властей разрешить въезд бывшему главе Минюста Збигневу Зёбро, которого разыскивают на родине, является шокирующим. Своё возмущение он выразил перед заседанием Кабмина. Трансляция велась в соцсетях канцелярии лидера правительства.

«Решение о предоставлении разрешения на пребывание в США Збигневу Зёбро, преследуемому польскими властями, является шокирующим», — сказал Туск.

Глава правительства поручил министрам иностранных дел и юстиции довести до американской стороны позицию Варшавы и объяснить причины нахождения экс-чиновника в розыске. При этом он выразил сомнение в успехе возможной процедуры экстрадиции.

«В последние годы решать такие вопросы с американскими властями было нелегко, и это касается не только Польши», — отметил премьер.