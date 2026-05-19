Резалась и мазалась кровью: 14-летняя «Мюнгхаузен» пошла на крайние меры, чтобы не ходить в школу

В Москве школьница полтора года притворялась тяжелобольной, чтобы не ходить на уроки. Она резалась и мазалась собственной кровью, заставляя родителей волноваться и тратить деньги на бесконечных врачей. Историю прогульщицы рассказал Telegram-канал Mash.

Так, у 14-летней девочки «шла кровь отовсюду» — из носа, глаз, ушей, груди, матки и даже пупка. Скорую вызывали регулярно. В больницах девочке делали полное обследование, УЗИ, эндоскопию, колоноскопию, проверяли даже на рак — всё было в норме. Однако «приступы» продолжались.

Однажды родители заметили: девочка «болела» только в учебное время. Летом и на каникулах всё проходило. Выяснилось, что кровотечения были инсценировкой — школьница сама мазалась кровью. Всё ради того, чтобы не ходить в школу.

Мама до сих пор не верит в симуляцию и продолжает таскать дочь по врачам. Медики же подозревают у девочки синдром Мюнхгаузена — психическое расстройство, при котором человек специально вызывает у себя болезни, чтобы получить внимание и заботу. Из школы подростка пока не отчислили.

