Евросоюз планирует заменить газ в производстве удобрений на органические отходы, включая коровий навоз. Об этом сообщает газета Politico.

Инициатива связана с дефицитом импортного газа, который приобрёл особенно критический характер на фоне ограничений судоходства в Ормузском проливе. ЕК готовит долгосрочный план обеспечения блока удобрениями с упором на переработку отходов фермерских хозяйств, а не на быстрые меры вроде отмены пошлин на импорт из России и Белоруссии.

Однако представители агросектора несколько сомневаются в том, что коровьим навозом можно полностью заменить азотные удобрения. Испанский фермер Хосе Мариа Кастилья отмечает, что европейские производители не могут ждать эффекта от принятия долгосрочных стратегий, когда цены продолжают расти и бить по отрасли.

Ранее в Минэкономразвития отметили, что в 2026 году цена на газ в Европе будет составлять около $432 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, за 2025 год цены выросли на 9% из-за перестройки энергорынка, плохих отношений с Россией и увеличения закупок СПГ.