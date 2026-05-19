19 мая, 14:44

Убитого ВСУ путешественника Сашу Коня могут похоронить в безымянной могиле

Тело убитого украинскими военными российского путешественника Саши Коня могут похоронить в безымянной могиле на кладбище в городе Погар Брянской области. Причина — близкие до сих пор не обратились за ним в морг. Об этом узнал Telegram-канал Mash.

Путешественника доставили в медучреждение сразу после трагедии в Суземском районе. Документов при нём не нашли, поэтому опознание затруднили. Погибший называл себя то Александром, то Алексеем. Известно, что он родился в 1987 году в Ставропольском крае, около десяти лет назад развёлся и с тех пор странствовал по стране. Найти его родственников или бывшую жену специалистам не удалось.

В связи с этим власти приняли решение: если родные не объявятся в ближайшее время, похороны пройдут за государственный счёт в безымянной могиле.

Повозку путешественника передали в воинскую часть приграничного района Брянской области. Там её планируют использовать для перевозки дров, продуктов и других необходимых грузов на квадроциклах и мотороллерах.

Напомним, 37-летний путешественник из Ставропольского края Саша Конь погиб в Брянской области после атаки украинского FPV-дрона на село Старая Погощь в Суземском районе. Он получил смертельную травму головы. Известность приобрёл благодаря путешествию пешком из России в Южную Америку с 300-килограммовой повозкой-передвижным домом, собранным ему в автосервисе Рязанской области.

Анастасия Никонорова
