Москвичку нашли убитой в её же диване спустя 10 дней поисков

В Москве возбудили уголовное дело после обнаружения тела женщины, которая более 10 дней не выходила на связь. С заявлением о её исчезновении 18 мая в правоохранительные органы обратилась сестра. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Тело москвички нашли спрятанным в диване.

Следователи и криминалисты проверили квартиру в доме на Люблинской улице. Во время осмотра в диване нашли тело пропавшей с признаками насильственной смерти и множественными повреждениями. По факту произошедшего Люблинский межрайонный следственный отдел возбудил дело об убийстве. Специалисты осмотрели место происшествия, изучили записи с камер наружного наблюдения и допросили свидетелей.

По данным следствия, телесные повреждения женщине нанёс её сосед по квартире — иностранный гражданин 1996 года рождения. После случившегося он выехал за пределы России. В ближайшее время мужчине заочно предъявят обвинение. Расследование продолжается.

