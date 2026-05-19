В здание «Московского комсомольца» после людей с кувалдой прибыли силовики

В здание издательского дома «Московский комсомолец» прибыли сотрудники силовых структур после того, как на один из этажей ворвалась группа неизвестных в масках и с кувалдой. Об этом сообщил главный редактор сайта МК.Ru Павел Гусев.

По словам Гусева, сотрудники редакции пока не могут понять, что произошло. Неизвестные направились на этаж, где расположена неназванная некоммерческая организация.

«Сейчас приехали силовики, будем разбираться. Мы пока не понимаем, что это такое. Нас никто не ставит в известность», — отметил он в беседе с ТАСС.

Напомним, что сегодня днём в здание редакции сайта MK.Ru ворвались люди в масках и странной одежде. У одного из них при себе была кувалда. На входе группа угрожала сломать двери и турникеты, а затем направилась на третий этаж, где арендует помещение некая фирма.